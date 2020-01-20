Yapımcılığını Sinehane'in üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin ekibi Berlin, Rotterdam ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Kosova'ya gitti.
Kosova'daki galaya katılan 600 kişi, filmin oyuncularına büyük ilgi gösterdi. Aman Reis Duymasın, gösterim sonu büyük alkış aldı.
Filmin oyuncularından Sevinç Kıranlı, Kosovalı sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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