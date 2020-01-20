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  • 20.01.2020
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''a ’da sevgi seli

Yapımcılığını Sinehane'in üstlendiği '' filminin ekibi , Rotterdam ve 'dan sonra şimdi de 'ya gitti. Kosova'daki galaya katılan 600 kişi, filmin oyuncularına büyük ilgi gösterdi.

Kosova’da sevgi seli

Yapımcılığını Sinehane'in üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin ekibi Berlin, Rotterdam ve Azerbaycan'dan sonra şimdi de Kosova'ya gitti.

Kosova'daki galaya katılan 600 kişi, filmin oyuncularına büyük ilgi gösterdi. , gösterim sonu büyük alkış aldı.



Filmin oyuncularından Sevinç Kıranlı, lı sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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