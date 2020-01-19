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  • 19.01.2020
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ışıltılı gri tulumuyla göz kamaştırdı

 , stiliyle her daim beğeni topladı. Önceki gün paylaştığı fotoğrafla da göz kamaştırdı. Işıltılı gri tulumuyla poz veren sunucunun fotoğrafının altına yorum yağdı.

Parıltılı Öykü!
Sunucu Öykü Serter, stiliyle her daim beğeni topladı. Önceki gün paylaştığı fotoğrafla da göz kamaştırdı. Işıltılı gri tulumuyla poz veren nun fotoğrafının altına yorum yağdı.

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