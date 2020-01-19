Sunucu Öykü Serter, stiliyle her daim beğeni topladı. Önceki gün paylaştığı fotoğrafla da göz kamaştırdı. Işıltılı gri tulumuyla poz veren sunucunun fotoğrafının altına yorum yağdı. Sunucu Öykü Serter, stiliyle her daim beğeni topladı. Önceki gün paylaştığı fotoğrafla da göz kamaştırdı. Işıltılı gri tulumuyla poz veren sunucunun fotoğrafının altına yorum yağdı.
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