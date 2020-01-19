Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Eski seride Deli Bedri rolüyle severlerin karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, yeni seri için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti.
Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Eski seride Deli Bedri rolüyle severlerin karşısına çıkan Mehmet Ali Erbil, yeni seri için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti.
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