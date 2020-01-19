Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.01.2020
  • Gazete

, : Yaz Oyunları için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti

: Yaz Oyunları'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Eski seride rolüyle severlerin karşısına çıkan , yeni seri için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti.

Hababam ıçın ımaj değıştırdı
Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Eski seride rolüyle severlerin karşısına çıkan , yeni seri için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları için bıraktığı beyaz sakal ve beyaz saçlarıyla dikkat çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri