Ekranların sevilen yüzü Keremcem, yeni şarkısı 'Gitmişsin Çoktan' ile tüm dijital platformlarda yerini aldı... 42 yaşındaki başarılı müzisyenin şarkısı Youtube'da ise sadece kendi kanalından yayınlandı.
Ekranlarınsevilen yüzüKeremcem, yenişarkısı 'GitmişsinÇoktan' ile tüm dijitalplatformlarda yerinialdı... 42 yaşındakibaşarılı müzisyeninşarkısı Youtube'daise sadecekendikanalındanyayınlandı.
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