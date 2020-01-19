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  • 19.01.2020
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'den 5 yıl sonra single! '' tüm dijital platformlarda yerini aldı...

Ekranların sevilen yüzü , yeni şarkısı '' ile tüm dijital platformlarda yerini aldı... 42 yaşındaki başarılı müzisyenin şarkısı 'da ise sadece kendi kanalından yayınlandı.

5 yıl sonra single
Ekranların sevilen yüzü Keremcem, yeni şarkısı 'Gitmişsin Çoktan' ile tüm dijital platformlarda yerini aldı... 42 yaşındaki başarılı müzisyenin şarkısı Youtube'da ise sadece kendi kanalından yayınlandı.

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