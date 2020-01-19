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  • 19.01.2020
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'e uğurlu geldi! Dubai'de önemli iş görüşmesi...

’e eşi uğurlu geldi. Önceki gün Dubai’ye giden güzel manken satışa çıkartacağı tasarım kıyafetleri için yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi.

Hayırlı işler
Eski manken Demet Şener, ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitirdi. Kısa süre sonra kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Her fırsatta seyahate çıkan Küpeli çifti, geçtiğimiz günlerde Dubai'ye gitti. Safari turuna çıkan ikili, önemli bir iş görüşmesi de gerçekleştirdi. Giyim markası için Dubaili yatırımcılarla görüşen eski mankenin burada bir mağaza açacağı öğrenildi. Kendi tasarımı olan ürünleri Dubai'de pazarlamayı planlayan Şener'in hedefinde , İtalya ve Fransa da var...

HEM HAYAT HEM KAZANÇ ORTAĞI
Güzel manken Küpeli, tüm yatırımlarını eşi ile ortak yapıyor. İşadamı olan eşine her konuda danışan Şener, yeni projeleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.



İNTERNETTEN MAĞAZAYA
Demet Şener Küpeli, internet üzerinden sattığı tasarımlarını Dubai ve Avrupa'daki mağazalarda sergilemeyi planlıyor.

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