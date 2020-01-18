Lüksün zirvesinde

Hande Subaşı, önceki gün sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy ile Fransız Alpleri'nin yolunu tuttu. Gözde çift, dünya jet sosyetesinin gözde kayak merkezi Megeve'de tatilde...
Hande Subaşı, önceki gün sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy ile Fransız Alpleri'nin yolunu tuttu. Gözde çift, dünya jet sosyetesinin gözde kayak merkezi Megeve'de tatilde...
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