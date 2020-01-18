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Lüksün zirvesinde

, önceki gün sosyetik sevgilisi ile Fransız Alpleri'nin yolunu tuttu. Gözde çift, dünya jet sosyetesinin gözde kayak merkezi Megeve'de tatilde...

Lüksün zirvesinde

Hande Subaşı, önceki gün sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy ile Fransız Alpleri'nin yolunu tuttu. Gözde çift, dünya jet sosyetesinin gözde kayak merkezi Megeve'de tatilde...

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