Hande Soral ve Yağmur Tanrısevsin, önceki gün benzer paylaşımlara imza attı.
Soral, Ordu'dan paylaştığı kareye "Kış değil ama karı severim" yazdı.
Tanrısevsin ise pozuna "Kar görünce çocukluğuna dönenler burada mı?" notu düştü.
Hande Soral ve Yağmur Tanrısevsin, önceki gün benzer paylaşımlara imza attı.
Soral, Ordu'dan paylaştığı kareye "Kış değil ama karı severim" yazdı.
Tanrısevsin ise pozuna "Kar görünce çocukluğuna dönenler burada mı?" notu düştü.
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