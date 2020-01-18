Çağla Şıkel podyumu yıktı geçti!

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki LeShow İstanbul Deri & Moda Fuarı açılış defilesi Hakan Akkaya tarafından gerçekleştirildi. 400 parçadan oluşan "Glamour" koleksiyonu defilesinde baş manken olarak Çağla Şıkel, podyuma çıktı. 40 modelle birlikte defileye çıkan 41 yaşındaki Şıkel, adeta podyumu salladı. Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan 2 çocuk annesi, defilenin ikinci bölümünde kaza atlattı.



Şıkel, koreografi gereği podyumun sonunda dönüş için beklerken dev demirler yukarıdan böyle düştü. Ünlü manken, soğukkanlı davranıp defileyi bitirdi.

Podyumda yürürken ışıkları tutan dev demir bir anda havandan yere düştü. Şıkel'i ıskalayan demir izleyenlerin nefeslerini kesti. Büyük kazayı atlatan Şıkel ise profesyonelliğini konuşturarak, defileyi bir şey olmamış gibi tamamladı.





Birçok sosyetik ismin izlediği defilede Hande Acar, Ayşe San ve Bengü ile eşi Selim Selimoğlu da vardı.





DOĞAN SAVAŞ