Güzel sanatçı Arzum Onan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Oğluyla birlikte kısa bir alışveriş turuna çıkan Onan, daha sonra Can'la yemek ziyafeti çekti. 19 yaşındaki Can'ın annesinin boyunu geçtiği gözlendi.
Güzel sanatçı ArzumOnan, önceki gün ZorluAlışveriş Merkezi'ndeydi.Oğluyla birlikte kısa biralışveriş turuna çıkan Onan,daha sonra Can'la yemekziyafeti çekti. 19 yaşındakiCan'ın annesinin boyunugeçtiği gözlendi.
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