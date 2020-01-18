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  • 18.01.2020
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'ın oğlu annesini solladı

Güzel sanatçı , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Oğluyla birlikte kısa bir alışveriş turuna çıkan Onan, daha sonra 'la yemek ziyafeti çekti. 19 yaşındaki Can'ın annesinin boyunu geçtiği gözlendi.

Annesini solladı
Güzel sanatçı Arzum Onan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Oğluyla birlikte kısa bir alışveriş turuna çıkan Onan, daha sonra Can'la yemek ziyafeti çekti. 19 yaşındaki Can'ın annesinin boyunu geçtiği gözlendi.

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