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''nın klibinde kılığına girdi

, '' şarkısının klibinde kılığına girdi. Arıca, klipte dünyaca ünlü yıldızın 'Saturday Night Fever' filmindeki gibi giyindi.

Travolta Soner
Soner Arıca, 'Bambaşka' şarkısının klibinde John Travolta kılığına girdi. Arıca, klipte dünyaca ünlü yıldızın 'Saturday Night Fever' filmindeki gibi giyindi.

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