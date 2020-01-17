Soner Arıca, 'Bambaşka' şarkısının klibinde John Travolta kılığına girdi. Arıca, klipte dünyaca ünlü yıldızın 'Saturday Night Fever' filmindeki gibi giyindi. Soner Arıca, 'Bambaşka' şarkısının klibinde John Travolta kılığına girdi. Arıca, klipte dünyaca ünlü yıldızın 'Saturday Night Fever' filmindeki gibi giyindi.
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