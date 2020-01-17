Önceki akşamki konseriyle sevenlerini mest eden Simge, aşk hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. Güzel popçu, "Uzun zamandır yalnızım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Öyle pizza seçer gibi de sevgili siparişi veremezsiniz" diyerek güldürdü.

Güzel popçunun Özgür Aras'ın projesi olan akustik konserlerinin ikincisi önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'ndeydi.