Melda’yı yorma

Geçmiş Olsun', 'Masal' gibi hit şarkıların bestecisi Melda Gürbey, iddiasını yeni parçası 'Yorma' ile koruyor. Gürbey, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Tarık İster'e ait şarkıyı bir gecede yazdığını dile getirdi.
Geçmiş Olsun', 'Masal'gibi hitşarkılarınbestecisiMeldaGürbey,iddiasını yeniparçası 'Yorma' ilekoruyor. Gürbey, sözüve müziği kendisine,düzenlemesi Tarıkİster'e ait şarkıyıbir gecede yazdığınıdile getirdi.
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