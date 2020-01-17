Melda’yı yorma

Geçmiş Olsun', 'Masal' gibi hit şarkıların bestecisi Melda Gürbey, iddiasını yeni parçası 'Yorma' ile koruyor. Gürbey, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Tarık İster'e ait şarkıyı bir gecede yazdığını dile getirdi.