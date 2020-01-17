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  • 17.01.2020
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ve 'ndan Zehra'nın doğum gününde bir araya geldi! Ünlü çift evlilik sinyali verdi...

Önceki akşam Etiler’de şov vardı... Güzel sanatçı, kızının yaş günü için bir araya geldiği ’yla yeniden evlilik sinyali verdi.

Hülya şov!

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam kızları Zehra'nın yaş günü için bir araya geldi. Avşar Kızı, Etiler Da Mario isimli mekanda aile arasında düzenlenen yemek çıkışında yine şovunu yaptı. Son zamanlarda Kaya Çilingiroğlu ile tekrar bir araya gelebileceği konuşulan ve bununla ilgili esprili açıklamalar yapan 'a gazeteciler "Bu yıl projeleriniz arasında tekrar evlenmek var mı?" diye sordu. Avşar Kızı, bu soru karşısında meşhur kahkahasını atarken yanındaki arkadaşı "Evlilik için yazı bekleyin" diyerek bombayı patlattı. Bu laf üzerine araya giren Kaya Çilingiroğlu da "Belki projede ben de olurum, bekleyin" diyerek evlilik dedikodularını alevlendirdi. Bu arada sık sık giyim tarzıyla eleştirilen Hülya Avşar, "Ben zaten benim; yani çok fazla şık giyinmeme gerek yok" yorumu yaptı.


Çilingiroğlu, Avşar Kızı'nın kendisinden makas alması üzerine donup kaldı. Şaşkınlığı da yüzüne böyle yansıdı.


Yemeğe, Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülümser Hanım da katıldı.

ZEHRA İÇİN BİR ARADA
Aile kutlamasında genç kızın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu yoktu.

DOĞAN SAVAŞ

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