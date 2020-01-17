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  • 17.01.2020
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lüks kıyafetleriyle şov yapmayı sevdi!

, sosyal medyada lüks kıyafetleriyle şov yapmayı sevdi. Popçu, önceki gün de Fransız moda markası Christian Dior'dan oluşan 31 bin 433 TL'lik kombini ile Instagram'da havalı pozlara imza attı.

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