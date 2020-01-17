Hadise, sosyal medyada lüks kıyafetleriyle şov yapmayı sevdi. Popçu, önceki gün de Fransız moda markası Christian Dior'dan oluşan 31 bin 433 TL'lik kombini ile Instagram'da havalı pozlara imza attı.
Zuhal SADİOĞLU
Hadise, sosyal medyada lüks kıyafetleriyle şov yapmayı sevdi. Popçu, önceki gün de Fransız moda markası Christian Dior'dan oluşan 31 bin 433 TL'lik kombini ile Instagram'da havalı pozlara imza attı.
Zuhal SADİOĞLU
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