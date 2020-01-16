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  • 16.01.2020
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tarzıyla dikkat çekti

, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Zeynep Hanım, 10 dakika içerisinde alacağını alıp AVM'den ayrıldı.

Jet zeynep
, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Zeynep Hanım, 10 dakika içerisinde alacağını alıp AVM'den ayrıldı.

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