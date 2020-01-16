Zeynep Sever Demirel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Zeynep Hanım, 10 dakika içerisinde alacağını alıp AVM'den ayrıldı. Zeynep Sever Demirel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tarzıyla her zamanki gibi dikkat çeken Zeynep Hanım, 10 dakika içerisinde alacağını alıp AVM'den ayrıldı.
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