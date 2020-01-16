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  • 16.01.2020
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The özel hayatında hüsrana uğradı! Yunan sevgilisi 'la...

Şimdilerde "İzmir'in Kızları" isimli müzikali için yoğun bir tempoda olan , özel hayatında hüsrana uğradı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi 'la yollarını ayırdı.

The end

Şimdilerde "İzmir'in Kızları" isimli müzikali için yoğun bir tempoda olan Gökçe Bahadır, özel hayatında hüsrana uğradı.

38 yaşındaki güzel oyuncu, 2018 yazından beri gözlerden uzak aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Yiannis Magkos'la yollarını ayırdı.

Aşklarını dostça bitiren çiftin ayrılığının ardında, uzun mesafeler nedeniyle görüşememeleri yatıyor...

Doğan SAVAŞ

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