Selen Görgüzel Alkan, Selim Akar'a verdiği bu pozla kadınlara seslendi: "Kahrolsun 34 beden, yaşasın balık etlilik. 34 beden olmak yerine 38 beden olmak kadınlara daha çok yakışıyor."
Selen Görgüzel Alkan, Selim Akar'a verdiği bu pozla kadınlara seslendi: "Kahrolsun 34 beden, yaşasın balık etlilik. 34 beden olmak yerine 38 beden olmak kadınlara daha çok yakışıyor."
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