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  • 16.01.2020
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verdiği pozla kadınlara seslendi: Kahrolsun 34 beden yaşasın balık etlilik

, 'a verdiği bu pozla kadınlara seslendi: "Kahrolsun 34 beden, yaşasın balık etlilik. 34 beden olmak yerine 38 beden olmak kadınlara daha çok yakışıyor."

38 beden modası

Selen Görgüzel Alkan, 'a verdiği bu pozla kadınlara seslendi: "Kahrolsun 34 beden, yaşasın balık etlilik. 34 beden olmak yerine 38 beden olmak kadınlara daha çok yakışıyor."

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