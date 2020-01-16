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  • 16.01.2020
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dönüşünü müjdeledi

, son teklisi 'Canımın Yarısı'nı takip eden yeni single'ı 'Geri Gelme'yle dönüşünü müjdeledi. Ünlü sanatçı, "Şimdiden dinleyip satın alan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Geri geldi
Işın Karaca, son teklisi 'Canımın Yarısı'nı takip eden yeni single'ı 'Geri Gelme'yle dönüşünü müjdeledi. Ünlü sanatçı, "Şimdiden dinleyip satın alan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

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