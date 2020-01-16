Işın Karaca, son teklisi 'Canımın Yarısı'nı takip eden yeni single'ı 'Geri Gelme'yle dönüşünü müjdeledi. Ünlü sanatçı, 'Şimdiden dinleyip satın alan herkese sonsuz teşekkürler' dedi. Işın Karaca, son teklisi 'Canımın Yarısı'nı takip eden yeni single'ı 'Geri Gelme'yle dönüşünü müjdeledi. Ünlü sanatçı, 'Şimdiden dinleyip satın alan herkese sonsuz teşekkürler' dedi.
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