Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram'ın "2020'de ne olacağım?" adlı uygulamasını denedi.

"Aşık" yanıtı alan güzel şarkıcının yüzünde gülücükler açtı.

Hadise, önceki akşam Antalya Maxx Royal Otel'de konser verdi. Payetli kıyafetiyle yine göz dolduran seksi şarkıcı, 2020'den en büyük isteğinin ayaklarını yerden kesecek bir aşk olduğunu söyledi...