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  • 16.01.2020
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Bennu Gerede'nin oğlu uslanmaz çıktı

Bennu Gerede'nin oğlu , uslanmaz çıktı. Daha önce birçok kez hayatını tehlikeye atan adrenalin tutkunu 19 yaşındaki Erkaya, geçen hafta da Kilyos'ta sörf yapıp azgın dalgalara meydan okudu.

Ölümle dalga geçti
Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya, uslanmaz çıktı. Daha önce birçok kez hayatını tehlikeye atan adrenalin tutkunu 19 yaşındaki Erkaya, geçen hafta da Kilyos'ta sörf yapıp azgın dalgalara meydan okudu.

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