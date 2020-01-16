Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya, uslanmaz çıktı. Daha önce birçok kez hayatını tehlikeye atan adrenalin tutkunu 19 yaşındaki Erkaya, geçen hafta da Kilyos'ta sörf yapıp azgın dalgalara meydan okudu. Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya, uslanmaz çıktı. Daha önce birçok kez hayatını tehlikeye atan adrenalin tutkunu 19 yaşındaki Erkaya, geçen hafta da Kilyos'ta sörf yapıp azgın dalgalara meydan okudu.
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