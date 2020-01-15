Geçen ay eşi Yolanthe Cabau ile evliliğine bir şans daha veren Wesley Sneijder'den kırmızı kartlık hareket geldi. Galatasaray'ın eski yıldızı ile eşi, Mart 2019'da 9 yıllık evliliklerinin sonuna geldiklerini açıklamıştı.

Güzel yenge, kendisine ihanet ettiği konuşulan eşini oğulları Xess Xava için affetmişti. Ancak Sneijder, uslanmaz çıktı. 35 yaşındaki eski futbolcu, Hollanda basınının iddiasına göre önceki akşam Amsterdam'daki bir mekanda doğum gününü kutlayan şarkıcı Emma Heesters ile yakınlaştı. Sneijder'in 24 yaşındaki popçuyla öpüştüğü iddia edilirken bu bomba haber üzerine gözler barıştığı eşine çevrildi.



Sneijder, Hollandalı şarkıcı ile yakınlaşarak evliliğini yeniden çıkmaza soktu.