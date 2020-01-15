atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın üzerine titriyor. Magazin dünyasının örnek çifti, önceki akşam katıldıkları bir davette verdiği mutluluk pozlarıyla imrendirdi. Ünlü çift, mekana giriş yapmadan önce basının sorularını yanıtladı. Yakışıklı oyuncu, röportaj uzayınca güzel eşinin daha fazla üşümemesi için devreye girdi.



CEKETİNİ VERDİ

İmirzalıoğlu, soğuktan titreyen eşi Sinem Kobal'a ceketini verdi. Ünlü oyuncu, bu hareketiyle alkış topladı.

SOĞUĞA KENAN KALKANI

İmirzalıoğlu, yeşil abiyesiyle göz kamaştıran Kobal'a ceketini vererek centilmenlik örneği sergiledi. Birbirlerine aşk dolu bakışlar atan 4 yıllık evli çiftin bu hali "Maşallah" dedirtti. İmirzalıoğlu, geçtiğimiz aylarda da "Evlilik başka, insanın eşini bulması başka! Eşini bulmak çok kıymetli bir şey..." diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

GÜLSÜM HEPİMİZİN RUHUNA DOKUNDU

İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışıp 125 bin lira kazanan konuşma engelli Ümmü Gülsüm hakkında da şunları söyledi:



"Gülsüm'ün cesareti, yüreği ben dahil memleketteki herkese dokundu. O kadar güzel enerjili ve temiz kalmış biri ki insana kendisini sorgulatıyordu. Gülsüm, hepimizin ruhuna dokundu."