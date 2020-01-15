İngiltere yolcusu

Fadİk Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı tek kişilik oyun Muse-Bir Esin Perisi Davası, Brighton Tiyatro Festivali'nde seyirci ile buluşacak. Festivale 600 bin seyirci katılacak. Fadİk Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı tek kişilik oyun Muse-Bir Esin Perisi Davası, Brighton Tiyatro Festivali'nde seyirci ile buluşacak. Festivale 600 bin seyirci katılacak.
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