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  • 15.01.2020
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'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Adnan'ı 5. sezonda da izleyici karşısında

Salı akşamları milyonları atv'ye kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Adnan'ı , 5. sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Vuran, performansıyla takdir topluyor.

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