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  • 15.01.2020
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Eltiyle bir örnek

Oyuncu , önceki gün eltisi Noel Hagman ile bir örnek giyindi. Aynı renk sweatshirt giyen Öztunç ile 'li eltisi, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Oyuncunun bu renkli karesi binlerce beğeni aldı.

Eltiyle bir örnek
Oyuncu Dilara Öztunç, önceki gün eltisi Noel Hagman ile bir örnek giyindi. Aynı renk sweatshirt giyen Öztunç ile ABD'li eltisi, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Oyuncunun bu renkli karesi binlerce beğeni aldı.

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