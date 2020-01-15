Eltiyle bir örnek

Oyuncu Dilara Öztunç, önceki gün eltisi Noel Hagman ile bir örnek giyindi. Aynı renk sweatshirt giyen Öztunç ile ABD'li eltisi, birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Oyuncunun bu renkli karesi binlerce beğeni aldı.
Oyuncu DilaraÖztunç, önceki güneltisi Noel Hagmanile bir örnek giyindi.Aynı renk sweatshirtgiyen Öztunç ileABD'li eltisi, birliktepoz vermeyi de ihmaletmedi. Oyuncunun burenkli karesi binlercebeğeni aldı.
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