Aşkın formülü

Sunucu çift Gizem ile Hakan Hatipoğlu, önceki gün İstinye Park'a gitti. AVM'de renkli bir poz veren ikili, 'Aşkın formülünü bulduk. Bir sen bir ben bir de bebek' dedi. Sunucu çift Gizem ile Hakan Hatipoğlu, önceki gün İstinye Park'a gitti. AVM'de renkli bir poz veren ikili, 'Aşkın formülünü bulduk. Bir sen bir ben bir de bebek' dedi.
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