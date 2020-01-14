Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.01.2020
  • Gazete

Üçü bir arada

Ünlü işadamı 'ın eşi , dün kızları Masal ve Mavi ile alışverişe çıktı. Hande Hanım kızlarıyla bu pozu verdikten sonra evde makarna yaptı

Üçü bir arada
Ünlü işadamı 'ın eşi , dün kızları Masal ve Mavi ile alışverişe çıktı. Hande Hanım kızlarıyla bu pozu verdikten sonra evde makarna yaptı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜçü bir arada
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri