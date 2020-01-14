Üçü bir arada

Ünlü işadamı Erdinç Acar'ın eşi Hande Acar, dün kızları Masal ve Mavi ile alışverişe çıktı. Hande Hanım kızlarıyla bu pozu verdikten sonra evde makarna yaptı Ünlü işadamı Erdinç Acar'ın eşi Hande Acar, dün kızları Masal ve Mavi ile alışverişe çıktı. Hande Hanım kızlarıyla bu pozu verdikten sonra evde makarna yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.