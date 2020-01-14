Telefonla alışveriş

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dostlarıyla yemek yiyen Jahovic, daha sonra tek başına alışveriş turuna çıktı. Ünlü popçu, alışveriş boyunca da elinden telefonunu bir an bile bırakmadı.
Sırp şarkıcı EminaJahovic, önceki günZorlu AVM'deydi.Dostlarıyla yemek yiyenJahovic, daha sonra tekbaşına alışveriş turunaçıktı. Ünlü popçu,alışveriş boyunca daelinden telefonunu biran bile bırakmadı.
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