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  • 14.01.2020
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Telefonla alışveriş

Sırp şarkıcı , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dostlarıyla yemek yiyen Jahovic, daha sonra tek başına alışveriş turuna çıktı. Ünlü popçu, alışveriş boyunca da elinden telefonunu bir an bile bırakmadı.

Telefonla alışveriş
Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Dostlarıyla yemek yiyen Jahovic, daha sonra tek başına alışveriş turuna çıktı. Ünlü popçu, alışveriş boyunca da elinden telefonunu bir an bile bırakmadı.

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