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  • 14.01.2020
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'den doğuma 1 kala paylaşımı

İkinci bebeğine yaklaşık 8 aylık hamile olan , Instagram hesabına bu kareyi yükledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu, kendisiyle şöyle dalga geçti: "Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar..."

Doğuma 1 kala

İkinci bebeğine yaklaşık 8 aylık hamile olan Bergüzar Korel, Instagram hesabına bu kareyi yükledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu, kendisiyle şöyle dalga geçti: "Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar..."

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