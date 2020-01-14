İkinci bebeğine yaklaşık 8 aylık hamile olan Bergüzar Korel, Instagram hesabına bu kareyi yükledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu, kendisiyle şöyle dalga geçti: "Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar..."
İkinci bebeğine yaklaşık 8 aylık hamile olan Bergüzar Korel, Instagram hesabına bu kareyi yükledi. 37 yaşındaki güzel oyuncu, kendisiyle şöyle dalga geçti: "Her geçen gün daha çok bir pişiye benziyorsun sevgili Bergüzar..."
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