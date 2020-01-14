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Akustik Simge

Parçalarıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi aşan Simge, yarın 'nde sahne alacak. Şarkıcı, akustik konserinde unutulmaz anlar yaşatacak...

Akustik Simge
Parçalarıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi aşan Simge, yarın İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şarkıcı, akustik konserinde unutulmaz anlar yaşatacak...

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