Akustik Simge

Parçalarıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi aşan Simge, yarın İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şarkıcı, akustik konserinde unutulmaz anlar yaşatacak... Parçalarıyla dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi aşan Simge, yarın İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Şarkıcı, akustik konserinde unutulmaz anlar yaşatacak...
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