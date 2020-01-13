Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.01.2020
  • Gazete

Ünlülerin yeni adresi oldu! ın üzerinde kebap yapıyor

Nusret'ten sonra başlayan işletmeci fenomenlere bir yenisi daha eklendi. Taksim'deki , ünlülerin yeni adresi oldu. Mekan sahibi , kılıç kebabıyla adından söz ettirdi. a yapılan kebaplar büyük ses getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlülerin yeni adresi oldu! 80 cm uzunluğundaki antika kılıçların üzerinde kebap yapıyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri