Nusret'ten sonra başlayan işletmeci fenomenlere bir yenisi daha eklendi. Taksim'deki Öz Urfa Ahmet Usta Restaurant, ünlülerin yeni adresi oldu. Mekan sahibi Ahmet Öz, kılıç kebabıyla adından söz ettirdi. 80 cm uzunluğundaki antika kılıçlara yapılan kebaplar büyük ses getirdi.
- Saklambaç
- 13.01.2020
- Gazete
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