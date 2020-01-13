sürpriz şekilde bitenilesık sık bir araya geldiği ortaya çıktı.ilişkilerine nokta koyduktan sonra birbirlerini sosyal medyada takibi sürdüren ikiliyi bir araya getiren sebep ise köpekleriveHayvansever oyuncular, birlikteyken sahiplendikleri köpeklerinin ayrılık sonrası etkilenmemeleri için iddiaya göre görüşmeyi sürdürdü. Hatta eski aşıklar, farklı zamanlardaKöpekleri için dost kalan ikilinin bu hareketi akıllara boşanma sonrasıgörüşmeyi sürdürengetirdi.Sarıkaya, Bürsin'le ayrılık nedenini "İlişkimiz yoruldu. Aşkımız bitti" diye açıklamıştı. Çift, ayrılığa rağmen dost kalmayı başardı.Eski aşıklar, köpekleri için bir araya gelerek medeniyet örneği sergiledi.