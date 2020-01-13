Uzun süredir setlerden uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün aldığı davetle gurur yaşadı. Güzel oyuncu, 16-20 Ocak'ta düzenlenecek Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi. Uzerli, önümüzdeki günlerde Dominik'e gidecek.
Türkiye'deki kariyerini yarıda bırakıp kızı Lara ile Almanya'ya yerleşen Meryem Uzerli, son olarak 2018'de 'Kovan' filminde yer almıştı.
Türkiye'deki kariyerini yarıda bırakıp kızı Lara ile Almanya'ya yerleşen Meryem Uzerli, son olarak 2018'de 'Kovan' filminde yer almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.