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Meryem Uzerli 'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi

Uzun süredir setlerden uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün aldığı davetle gurur yaşadı. Güzel oyuncu, 16-20 Ocak'ta düzenlenecek 'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi. Uzerli, önümüzdeki günlerde Dominik'e gidecek.

İstikamet Dominik
Uzun süredir setlerden uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün aldığı davetle gurur yaşadı. Güzel oyuncu, 16-20 Ocak'ta düzenlenecek Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi. Uzerli, önümüzdeki günlerde Dominik'e gidecek.



'deki kariyerini yarıda bırakıp kızı Lara ile 'ya yerleşen Meryem Uzerli, son olarak 2018'de 'Kovan' filminde yer almıştı.

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