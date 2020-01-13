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  • 13.01.2020
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'den sosyal medyada hakkında atıp tutanlar hakkında tepki! “Şaşırmışsınız...”

Geçen yıl kaburgasını kıran ve 234 gün hastanede yatan , yeniden yaşam savaşı veriyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları geçen hafta fenalaşıp hastaneye kaldırılan şovmen hakkında atıp tuttu. de “Şaşırmışsınız” diye tepki gösterdi.

Üzülme 'Gül'üm
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta bir kez daha fenalaştı. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumundaki yeni gelişme sevenlerini üzdü. Ancak bazı klavye delikanlıları ise "Mali yaptıklarının cezasını çekiyor" diyerek çizmeyi aştı.

Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada atıp tutanlara sosyetik Gül Gölge kayıtsız kalmadı. Gölge, klavye delikanlılarına önceki gün şu sözlerle yüklendi: "Bu yorumları yapanlar yazdıklarının her şeyden daha büyük günah olduğunu biliyorlar mı? İnsan düşmanına diyemez bunları. Cidden şaşırmışız pes."



Mali'nin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "20 yıldır var olan kaçış sendromu ve düşmeyle başlayan olaylar vücudunu yıprattı. Bekleyip dua edeceğiz" dedi.



de eski dostuna şu mesajı yolladı: "Allah'ım sana şifa versin Memo. İyileşeceksin. İnsanları hem ağlatacağız hem güldüreceğiz kardeşim."

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