Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta bir kez daha fenalaştı. Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumundaki yeni gelişme sevenlerini üzdü. Ancak bazı klavye delikanlıları ise "Mali yaptıklarının cezasını çekiyor" diyerek çizmeyi aştı.
Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada atıp tutanlara sosyetik Gül Gölge kayıtsız kalmadı. Gölge, klavye delikanlılarına önceki gün şu sözlerle yüklendi: "Bu yorumları yapanlar yazdıklarının her şeyden daha büyük günah olduğunu biliyorlar mı? İnsan düşmanına diyemez bunları. Cidden şaşırmışız pes."
Mali'nin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "20 yıldır var olan kaçış sendromu ve düşmeyle başlayan olaylar vücudunu yıprattı. Bekleyip dua edeceğiz" dedi.
İbrahim Tatlıses de eski dostuna şu mesajı yolladı: "Allah'ım sana şifa versin Memo. İyileşeceksin. İnsanları hem ağlatacağız hem güldüreceğiz kardeşim."
Mehmet Ali Erbil hakkında sosyal medyada atıp tutanlara sosyetik Gül Gölge kayıtsız kalmadı. Gölge, klavye delikanlılarına önceki gün şu sözlerle yüklendi: "Bu yorumları yapanlar yazdıklarının her şeyden daha büyük günah olduğunu biliyorlar mı? İnsan düşmanına diyemez bunları. Cidden şaşırmışız pes."
Mali'nin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, "20 yıldır var olan kaçış sendromu ve düşmeyle başlayan olaylar vücudunu yıprattı. Bekleyip dua edeceğiz" dedi.
İbrahim Tatlıses de eski dostuna şu mesajı yolladı: "Allah'ım sana şifa versin Memo. İyileşeceksin. İnsanları hem ağlatacağız hem güldüreceğiz kardeşim."
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