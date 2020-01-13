Betül Demir, Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Şarkıcı, 39 derece ateşle konser verdi. Serum takviyesi alan Demir, '39 değil, 59 derece de ateşim olsa sözümü tutarım' dedi. Betül Demir, Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Şarkıcı, 39 derece ateşle konser verdi. Serum takviyesi alan Demir, '39 değil, 59 derece de ateşim olsa sözümü tutarım' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.