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  • 13.01.2020
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, ’taki malikanesinde ’ı ağırladı

ABD’de yaşayan Begüm ile , ’taki malikanelerinde ünlü oyuncu ’ı ağırladı. Birçok filmde rol alan tecrübeli aktör, Türk lezzetlerini tattı...

Mel Gibson’la 'Şen'lendiler!
Ünlü işadamı Adnan Şen ile güzel eşi Begüm Şen, Amerika'daki evlerinde yine dünyaca ünlü bir ismi ağırladı... Los Angeles'ta yaşayan Şen Ailesi, lüks malikanelerinin kapılarını son olarak Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı Mel Gibson'a açtı. Mutlu çift, 64 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile yakından ilgilendi. Gibson'a geleneksel lezzetlerimiz sunuldu.



Türk mutfağının tadına bakan ABD'li oyuncu, ikram ve ilgilerinden dolayı Şen çiftine teşekkür etti. 'a hayran olan Begüm Hanım da buluşmada çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Şen Ailesi, Gibson ile hatıra pozu vermeyi de ihmal etmedi.



Mel Gibson'ı konuk eden dün doğum gününü kutladı. 46 yaşına giren Begüm Hanım, Türkiye'den doğum gününü kutlayan dostlarının mesajlarını sosyal medyada yayınladı. Şen, "Hepinizi çok seviyorum" ifadesini kullandı...

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