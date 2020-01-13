Aile saadeti

Başarılı yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil, önceki gün İstinyePark'taydı. Oğlu Can'ı büyütmek için ekranlara ara veren oyuncunun fit vücudu dikkatlerden kaçmadı... Başarılı yapımcı Burak Sağyaşar ve oyuncu eşi Hatice Şendil, önceki gün İstinyePark'taydı. Oğlu Can'ı büyütmek için ekranlara ara veren oyuncunun fit vücudu dikkatlerden kaçmadı...
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