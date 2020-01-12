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  • 12.01.2020
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Yol arkadaşı

Rol aldığı tiyatro oyunu için önceki gün 'ya giden , köpeğini de yanından ayırmadı. Subaşı, sevimli yol arkadaşıyla bu gülümseten kareye imza attı.

Yol arkadaşı

Rol aldığı tiyatro oyunu için önceki gün Ankara'ya giden Hande Subaşı, köpeğini de yanından ayırmadı. Subaşı, sevimli yol arkadaşıyla bu gülümseten kareye imza attı.

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