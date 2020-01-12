Yol arkadaşı

Rol aldığı tiyatro oyunu için önceki gün Ankara'ya giden Hande Subaşı, köpeğini de yanından ayırmadı. Subaşı, sevimli yol arkadaşıyla bu gülümseten kareye imza attı.
Rol aldığı tiyatro oyunu için önceki gün Ankara'ya giden Hande Subaşı, köpeğini de yanından ayırmadı. Subaşı, sevimli yol arkadaşıyla bu gülümseten kareye imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.