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  • 12.01.2020
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’ya Çapa attılar

Cemiyet hayatının en gezgin isimleri arasında yer alan Çapa Ailesi, geçtiğimiz gün 'ya gitti. , işletmeci eşi ile güneşli havada bu renkli pozu verdi.

Uzak Doğu’ya Çapa attılar

Cemiyet hayatının en gezgin isimleri arasında yer alan Çapa Ailesi, geçtiğimiz gün Uzak Doğu'ya gitti. Sosyetik güzel Şebnem Çapa, işletmeci eşi Celal Çapa ile güneşli havada bu renkli pozu verdi.

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