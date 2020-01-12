Uzak Doğu’ya Çapa attılar

Cemiyet hayatının en gezgin isimleri arasında yer alan Çapa Ailesi, geçtiğimiz gün Uzak Doğu'ya gitti. Sosyetik güzel Şebnem Çapa, işletmeci eşi Celal Çapa ile güneşli havada bu renkli pozu verdi.
Cemiyet hayatının en gezgin isimleri arasında yer alan Çapa Ailesi, geçtiğimiz gün Uzak Doğu'ya gitti. Sosyetik güzel Şebnem Çapa, işletmeci eşi Celal Çapa ile güneşli havada bu renkli pozu verdi.
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