Sevilen sanatçı Öykü Gürman, yoğun konser maratonu yüzünden ayrı düştüğü aşkı Fatih İçmeli'ye önceki gün kavuştu. İçmeli, bir araya geldiği ünlü şarkıcıyla kavuşma anını paylaşıp altına da "Çok şükür" diye yazdı.
Sevilen sanatçı Öykü Gürman, yoğun konser maratonu yüzünden ayrı düştüğü aşkı Fatih İçmeli'ye önceki gün kavuştu. İçmeli, bir araya geldiği ünlü şarkıcıyla kavuşma anını paylaşıp altına da "Çok şükür" diye yazdı.
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