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aşkı 'ye kavuştu

Sevilen sanatçı , yoğun konser maratonu yüzünden ayrı düştüğü aşkı 'ye önceki gün kavuştu. İçmeli, bir araya geldiği ünlü şarkıcıyla kavuşma anını paylaşıp altına da "Çok şükür" diye yazdı.

Kavuşma Öyküsü
Sevilen sanatçı , yoğun konser maratonu yüzünden ayrı düştüğü aşkı 'ye önceki gün kavuştu. İçmeli, bir araya geldiği ünlü şarkıcıyla kavuşma anını paylaşıp altına da "Çok şükür" diye yazdı.

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