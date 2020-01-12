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Hande Acar efsane yıldız 'nun pozunu taklit etti

Hande Acar, önceki akşam 36 yaşında ölen ABD'li efsane yıldız 'nun pozunu taklit etti. Acar, bu karesine de "Allah sonumuzu benzetmesin" diye yazdı.

Marilyn korkusu

Hande Acar, önceki akşam 36 yaşında ölen ABD'li efsane yıldız Marilyn Monroe'nun pozunu taklit etti. Acar, bu karesine de "Allah sonumuzu benzetmesin" diye yazdı.

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