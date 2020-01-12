Hande Acar, önceki akşam 36 yaşında ölen ABD'li efsane yıldız Marilyn Monroe'nun pozunu taklit etti. Acar, bu karesine de "Allah sonumuzu benzetmesin" diye yazdı.
Hande Acar, önceki akşam 36 yaşında ölen ABD'li efsane yıldız Marilyn Monroe'nun pozunu taklit etti. Acar, bu karesine de "Allah sonumuzu benzetmesin" diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.