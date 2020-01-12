Bir fincan keyif

Demet Şener, önceki gün güzel havanın tadını Emirgan'da çıkardı. Elinde bir fincan kahveyle keyif yapan eski manken, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı. Demet Şener, önceki gün güzel havanın tadını Emirgan'da çıkardı. Elinde bir fincan kahveyle keyif yapan eski manken, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.