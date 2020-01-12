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  • 12.01.2020
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Bir fincan keyif

, önceki gün güzel havanın tadını Emirgan'da çıkardı. Elinde bir fincan kahveyle keyif yapan eski manken, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı.

Bir fincan keyif
Demet Şener, önceki gün güzel havanın tadını Emirgan'da çıkardı. Elinde bir fincan kahveyle keyif yapan eski manken, bu anlarını da sosyal medyada paylaşıp nispet yaptı.

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