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  • 12.01.2020
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güzel havayı fırsat bildi

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un eşi , önceki gün 'daki güzel havayı fırsat bildi. Kalamış'a gidip deniz havası aldı. Can'a poz veren Onan, bu karesini "Güneşi gördüysek eğer" notuyla Instagram'a yükledi.

Güneşi gördü

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan, önceki gün İstanbul'daki güzel havayı fırsat bildi. Fenerbahçe Kalamış'a gidip deniz havası aldı. Yakışıklı oğlu Can'a poz veren Onan, bu karesini "Güneşi gördüysek eğer" notuyla Instagram'a yükledi.

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