Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan, önceki gün İstanbul'daki güzel havayı fırsat bildi. Fenerbahçe Kalamış'a gidip deniz havası aldı. Yakışıklı oğlu Can'a poz veren Onan, bu karesini "Güneşi gördüysek eğer" notuyla Instagram'a yükledi.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan, önceki gün İstanbul'daki güzel havayı fırsat bildi. Fenerbahçe Kalamış'a gidip deniz havası aldı. Yakışıklı oğlu Can'a poz veren Onan, bu karesini "Güneşi gördüysek eğer" notuyla Instagram'a yükledi.
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