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  • 11.01.2020
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Sosyetik ikili ve yine alışverişte

Sosyetik ikili ve , önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar sokağındaki lüks restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş yaptı.

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