Sosyetik ikili Işıl Reçber ve Buket Taşdelen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar sokağındaki lüks restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş yaptı. Sosyetik ikili Işıl Reçber ve Buket Taşdelen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Markalar sokağındaki lüks restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş yaptı.
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