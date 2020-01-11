Sosyetik Ceylan Çapa, önceki gün Boğaz manzaralı evinden bu kareyi paylaştı. Havalı pozuyla manzarayı sollayan Çapa'nın güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı. Sosyetik Ceylan Çapa, önceki gün Boğaz manzaralı evinden bu kareyi paylaştı. Havalı pozuyla manzarayı sollayan Çapa'nın güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.
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