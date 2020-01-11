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  • 11.01.2020
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Sosyetik 'dan havalı paylaşım

Sosyetik , önceki gün Boğaz manzaralı evinden bu kareyi paylaştı. Havalı pozuyla manzarayı sollayan Çapa'nın güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

Ceylan havası
Sosyetik , önceki gün Boğaz manzaralı evinden bu kareyi paylaştı. Havalı pozuyla manzarayı sollayan Çapa'nın güzelliğine de takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

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