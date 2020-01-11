Yardımsever oyuncu Doğa Rutkay'dan alkışlık hareket... İkiz annesi oyuncu, Doğu'daki ihtiyaç sahibi muhtaç miniklere yardım eli uzattı. Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren Rutkay, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki öğrencilere kışlık kıyafet gönderdi.

Maddi yardım da yapan oyuncu sayesinde minikler, hayatlarında ilk kez pizza yedi.