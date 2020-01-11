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  • 11.01.2020
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Oyuncu 'dan alkışlık hareket! Minik öğrencileri sevindirdi...

Yardımsever oyuncu 'dan alkışlık hareket. Doğa Rutkay, Doğu’daki minikleri sevindirdi. Oyuncunun kışlık kıyafet gönderdiği öğrenciler, hayatlarında ilk kez pizza da tattı...

Mutluluğun Doğası!

Yardımsever oyuncu Doğa Rutkay'dan alkışlık hareket... İkiz annesi oyuncu, Doğu'daki ihtiyaç sahibi muhtaç miniklere yardım eli uzattı. Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren Rutkay, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki öğrencilere kışlık kıyafet gönderdi.

Maddi yardım da yapan oyuncu sayesinde minikler, hayatlarında ilk kez pizza yedi.

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