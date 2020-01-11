Yardımsever oyuncu Doğa Rutkay'dan alkışlık hareket... İkiz annesi oyuncu, Doğu'daki ihtiyaç sahibi muhtaç miniklere yardım eli uzattı. Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren Rutkay, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki öğrencilere kışlık kıyafet gönderdi.
Maddi yardım da yapan oyuncu sayesinde minikler, hayatlarında ilk kez pizza yedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.