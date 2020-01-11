Yıldız İşletme Kulübü tarafından bu yıl 18.incisi gerçekleştirilen, Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. 2019'un En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu ödülü, Kıvanç Tatlıtuğ, En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu ise Serenay Sarıkaya seçildi. Sarıkaya, "Hayatımda aldığım ilk tiyatro ödülüm" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Serenay Sarıkaya, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

Şıklığı ve enerjisi ile beğeni toplayan güzel oyuncu, aldığı ödülden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.