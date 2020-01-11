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ve 'ya ödül

tarafından bu yıl 18.incisi gerçekleştirilen, Türkiye'nin En önceki akşam sahiplerini buldu. 2019'un En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu ödülü, , En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu ise seçildi.

Yıldızı parladı

Yıldız İşletme Kulübü tarafından bu yıl 18.incisi gerçekleştirilen, Türkiye'nin En önceki akşam sahiplerini buldu. 2019'un En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu ödülü, , En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu ise seçildi. Sarıkaya, "Hayatımda aldığım ilk tiyatro ödülüm" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Serenay Sarıkaya, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

Şıklığı ve enerjisi ile beğeni toplayan güzel oyuncu, aldığı ödülden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

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