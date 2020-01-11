Kiresepi’lerin mutlu günü

İşadamı Sami Kiresepi ile Rachel Araz çifti, geçtiğimiz hafta oğlu Lionel'i kucağına aldı. Çift, önceki gün oğullarını sünnet ettirdi.
Lionel'in sünnet odasının rengarenk balonlardan oluşan süslemeleri çok beğenildi.
İşadamı Sami Kiresepi ile Rachel Araz çifti, geçtiğimiz hafta oğlu Lionel'i kucağına aldı. Çift, önceki gün oğullarını sünnet ettirdi.
Lionel'in sünnet odasının rengarenk balonlardan oluşan süslemeleri çok beğenildi.
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