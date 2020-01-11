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  • 11.01.2020
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Kiresepi’lerin mutlu günü

İşadamı  ile çifti, geçtiğimiz hafta oğlu Lionel'i kucağına aldı. Çift, önceki gün oğullarını sünnet ettirdi. Lionel'in sünnet odasının rengarenk balonlardan oluşan süslemeleri çok beğenildi.

Kiresepi’lerin mutlu günü

İşadamı ile çifti, geçtiğimiz hafta oğlu Lionel'i kucağına aldı. Çift, önceki gün oğullarını sünnet ettirdi.

Lionel'in sünnet odasının rengarenk balonlardan oluşan süslemeleri çok beğenildi.

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