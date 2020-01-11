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  • 11.01.2020
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hijyen avcısı olup çıktı

Spor yorumcusu , hijyen avcısı olup çıktı. Esnaf lokantalarının müdavimi olan Çilingiroğlu, önceki gün bir mekanda gördüğü manzarayla hayal kırıklığı yaşadı.

Hijyenik isyan!

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, hijyen avcısı olup çıktı. Esnaf lokantalarının müdavimi olan Çilingiroğlu, önceki gün bir mekanda gördüğü manzarayla hayal kırıklığı yaşadı.

Çilingiroğlu, yaşadığı hüsranı şu sözlerle dile getirdi: "Akmerkez'in üstündeki bol kepçe lokantaları hijyen olarak hiç mi denetlemezler?"

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