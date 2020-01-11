Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, hijyen avcısı olup çıktı. Esnaf lokantalarının müdavimi olan Çilingiroğlu, önceki gün bir mekanda gördüğü manzarayla hayal kırıklığı yaşadı.

Çilingiroğlu, yaşadığı hüsranı şu sözlerle dile getirdi: "Akmerkez'in üstündeki bol kepçe lokantaları hijyen olarak hiç mi denetlemezler?"