Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, hijyen avcısı olup çıktı. Esnaf lokantalarının müdavimi olan Çilingiroğlu, önceki gün bir mekanda gördüğü manzarayla hayal kırıklığı yaşadı.
Çilingiroğlu, yaşadığı hüsranı şu sözlerle dile getirdi: "Akmerkez'in üstündeki bol kepçe lokantaları hijyen olarak hiç mi denetlemezler?"
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