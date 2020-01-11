Sahnenin en şık ismi Ajda Pekkan, önceki gün ev haliyle objektif karşısındaydı. Süperstar, vokalisti Feyyaz'ın 1 milyon barajını aşan 'Gidene' şarkısının başarısını evinde pastayla kutladı.
Sahnenin en şık ismi Ajda Pekkan, önceki gün ev haliyle objektif karşısındaydı. Süperstar, vokalisti Feyyaz'ın 1 milyon barajını aşan 'Gidene' şarkısının başarısını evinde pastayla kutladı.
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